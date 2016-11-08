Українські АЕС за добу виробили 257,62 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Минулої доби, 7 листопада, станціями вироблено 257,62 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 8 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 50-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 31-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 14-а доба капітального планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 000 МВт, РАЕС — 1 850 МВт, ЮУАЕС — 2 830 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.