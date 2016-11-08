Украинские АЭС за сутки выработали 257,62 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 8 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.



На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 50-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 000 МВт, РАЭС — 1 850 МВт, ЮУАЭС — 2 830 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.