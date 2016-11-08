Украинские АЭС за сутки выработали 257,62 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 7 ноября, станциями выработано 257,62 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 8 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 50-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 000 МВт, РАЭС — 1 850 МВт, ЮУАЭС — 2 830 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.