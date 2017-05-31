Українські АЕС за добу виробили 227,78 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. АЕС України за добу виробили 227,78 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
31 травня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 105-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №5 Запорізької АЕС - 22-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 60-а доба середнього планового ремонту.
Енергоблок №6 Запорізької АЕС 31 травня о 3:15 підключено до мережі після усунення дефекту на імпульсній лінії головного циркуляційного насоса №4.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 330 МВт, РАЕС – 2 770 МВт, ЮУАЕС – 1 830 МВт, ХАЕС – 2 000 МВт.
Як повідомляв УНН 30 травня, АЕС України за добу виробили 227,83 млн кВт-г електроенергії.