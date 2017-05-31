Украинские АЭС за сутки произвели 227,78 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 31 мая. УНН. АЭС Украины за сутки произвели 227,78 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".