Украинские АЭС за сутки произвели 227,78 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. АЭС Украины за сутки произвели 227,78 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
31 мая на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 105-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 22-ыед сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 60-ые сутки среднего планового ремонта.
Энергоблок №6 Запорожской АЭС 31 мая в 3:15 подключен к сети после устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 330 МВт, РАЭС - 2770 МВт, ЮУАЭС - 1 830 МВт, ХАЭС - 2000 МВт.
Как сообщал УНН 30 мая, АЭС Украины за сутки произвели 227,83 млн кВт-ч электроэнергии.