Українське судно звільнити з-під арешту в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українське судно "Татарбунари" звільнили з-під арешту у стамбульському порту "Хайдарпаша". Про це повідомляє Департамент консульської служби на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Після тривалого судового розгляду було звільнено з-під арешту в турецькому порту „Хайдарпаша“ судно Українського дунайського пароплавства (УДП) „Татарбунари“”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 23 жовтня судно залишило територіальні води Туреччини і направилося до порту приписки.