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Українське судно звільнити з-під арешту в Туреччині

Українське судно звільнити з-під арешту в Туреччині

Київ • УНН

 • 8499 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українське судно "Татарбунари" звільнили з-під арешту у стамбульському порту "Хайдарпаша". Про це повідомляє Департамент консульської служби на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Після тривалого судового розгляду було звільнено з-під арешту в турецькому порту „Хайдарпаша“ судно Українського дунайського пароплавства (УДП) „Татарбунари“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 23 жовтня судно залишило територіальні води Туреччини і направилося до порту приписки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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