Украинское судно освободили из-под ареста в Турции

"После длительного судебного разбирательства освободили из-под ареста в турецком порту "Хайдарпаша" судно Украинского дунайского пароходства (УДП) "Татарбунары", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 23 октября судно покинуло территориальные воды Турции и направилось в порт приписки.