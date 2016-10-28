Украинское судно освободили из-под ареста в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинское судно "Татарбунары" освободили из-под ареста в стамбульском порту "Хайдарпаша". Об этом сообщает Департамент консульской службы на своей странице в Facebook, передает УНН.
"После длительного судебного разбирательства освободили из-под ареста в турецком порту "Хайдарпаша" судно Украинского дунайского пароходства (УДП) "Татарбунары", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 23 октября судно покинуло территориальные воды Турции и направилось в порт приписки.