Українське міністерство взяло на роботу кота

Так, про Амбасадора повідомив сам міністр закордонних справ Павло Клімкін ще 21 грудня, перед зустріччю з канадською колегою Христею Фріланд.

"Котик на порозі МЗС. Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме," - написав він.

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Буквально хвилину тому - котик на порозі МЗС. Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме ;) @cafreeland pic.twitter.com/t1ge0ctJ08

Пізніше директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв повідомив, що у відомстві відтепер житиме кіт на прізвисько Амбассадор.

"Щойно призначено нового Посла і він уже на посту в МЗС. Знайомтеся-Амбассадор. Він буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно!," - повідомив Макеєв.

Щойно призначено нового Посла і він уже на посту в . Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнтуpic.twitter.com/ghyBUigqXO

Сьогодні ж у Амбассадора з'явилася сторінка у соцмережі Тwitter і він уже встиг написати пост та зробити кілька ретвітів.

"Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!" - написав він.

Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY

Крім того, в описі до своєї сторінки Амбассадор повідомив: "Народжений котом. Навчений вулицею. Призначений амбасадором."