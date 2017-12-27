Украинское министерство приняло на работу кота
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинское министерство иностранных дел приняло на работу кота по кличке Амбассадор, который будет представлять "украинскокотячие интересы на международной арене". У нового госслужащего уже есть своя страница в Тwitter, передает УНН.
Так, о после сообщил сам министр иностранных дел Павел Климкин еще 21 декабря, перед встречей с канадской коллегой Христей Фриланд.
"Котик на пороге МИД. Или на конкурс на должность пришел, или за час Христю Фриланд встречать", - написал он.
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Буквально минуту назад - котик на пороге МИД. Или на конкурс на должность пришел, или за час Христе Фриланд встречать;) @cafreeland pic.twitter.com/t1ge0ctJ08- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 декабря 2017
Позже директор политического департамента МИД Алексей Макеев сообщил, что в ведомстве отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.
"Только назначен новый Посол и он уже на посту в МИД. Знайомтеся - Амбассадор. Он будет представлять украинскокотячие интересы на международной арене, защищать от русощуров и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - сообщил Макеев.
Щойно призначено нового Посла і він уже на посту в . Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнтуpic.twitter.com/ghyBUigqXO— Oleksii Makeiev (@Makeiev) 26 грудня 2017 р.
Сегодня же в Амбассадора появилась страница в соцсети Тwitter и он уже успел написать пост и сделать несколько ретвитов.
"Конкурс прошел, назначение подписано! Хорошо, что Госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, общий язык нашли быстро. Поэтому есть пропуск и доступ в подвал и крыши. Приступаю!" - написал он.
Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY— Ambassador (@AmbassadorZCat) 27 грудня 2017 р.
Кроме того, в описании к своей странице Амбассадор сообщил: "Рожденный котом. Наученный улицей. Предназначен амбассадором."