Українське know-how: про те, як бізнес створює умови для підтримки сімей та дітей, які потрапили в складні життєві обставини

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Київ • УНН

 • 12726 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У те, що громадська організація може сама заробляти гроші на благодійність, повірити досить складно. Але така модель, своєрідне українське know-how, була придумана підприємцем Іриною Барах. Про те, як ефективно допомогти тим, кому це дійсно необхідно, вона розповіла в інтерв'ю виданню "Новое время", пише УНН.

Деталі

Центр для батьків і дітей, які потрапили в складні життєві обставини, що працює в Херсонській області, був створений чотири роки тому благодійним фондом "Мій дім" і сільськогосподарським підприємством "Рідна земля".

Нещодавно в області відкрилася вже восьма філія Центру. Він був відкритий не лише завдяки грошам від благодійників, а й засобам, які вони заробили самі.

Це, можна сказати, українське know-how. Лише з часом один з авторів і подвижників ідеї, підприємець Ірина Барах дізналася, що в американській Силіконовій долині роблять щось подібне.

Так, створюється модель союзу бізнесу та благодійності, де кожен робить, що вміє. Бізнес створює за власний кошт і підтримує своїми ресурсами "на старті" виробничу структуру, яку надалі передає у власність і управління громадської організації однодумців, яка і визначає напрями використання прибутку. Благодійний фонд при цьому займається практичною роботою, залучаючи при цьому інших спонсорів, волонтерів, територіальні громади та державу, розширюючи таким чином кількість учасників.

"Мені немає необхідності щось доводити, але я вмію створювати прозорі бізнеси, які приносять доходи. Хто мене знає - може це підтвердити. Окрім того, давно знаю і Юрія Андрійовича Маринчака (сьогодні він очолює не лише БФ "Мій дім", а й Альянс "Україна без сиріт"), і Олександра Васильовича Горденка з Благодійного фонду "Мій дім", і допомагаю їх проектам. Я бачу, як вони вкладають свою душу, час і власні кошти в програми допомоги сиротам і неблагополучним сім'ям.

Виходячи з бажання створити систему допомоги нужденним, яка могла б самостійно фінансувати велику частину своєї діяльності, не покладаючись лише на зовнішні джерела доходу, ми в союзі з громадською організацією інвалідів і заснували сільськогосподарське підприємство "Рідна земля". Я внесла оборотні кошти, надала сільгосптехніку та допомогу в адмініструванні підприємства, а громадська організація отримала право на постійне користування 1700 га сільськогосподарських земель", - розповіла Ірина Барах.

Сьогодні "Рідна земля" вирощує різноманітні сільгоспкультури - сою, кукурудзу, соняшник, пшеницю, ячмінь, ріпак, - і заробляє стабільний прибуток, до 10 млн грн на рік. Частина прибутку спрямовується на зміцнення активів самого підприємства, а більша частина - на підтримку і розвиток соціальних проектів у сільській місцевості. Так, підприємство направляє зароблені гроші на відкриття в районах Херсонської області Центрів підтримки сімей та дітей, які потрапили в складні життєві обставини; підтримку сімей, де батьки втратили роботу і можуть бути позбавлені батьківських прав.

"Я за те, щоб дитина все-таки зростала в сім'ї, нехай і неповній - з одним із батьків. Адже відповідальний один із батьків - це краще, ніж будь-який інтернат", - вважає підприємець.

Частина прибутку підприємства також забезпечує підтримку дітей, які закінчили інтернат (вони живуть в квартирах, наданих БФ "Мій дім"), і їхнє навчання.

"Ще наше підприємство матеріально підтримує сім'ї з прийомними дітьми; і допомагає наставникам, які опікуються дітьми з інтернатів. В цілому, у нас багато програм, але всі вони служать тій ж меті - попередити і не допустити сирітства при живих батьках, і допомогти сім'ям встояти і зберегтися економічно, і, найголовніше, зміцнити мораль і духовність як дітей, так і дорослих", - резюмувала Ірина Барах.

За її словами, все більше представників бізнесу виявляють інтерес до благодійності.

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