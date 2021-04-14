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Украинское know-how: о том, как бизнес создает условия для поддержки семей и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 12721 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В то, что общественная организация может сама зарабатывать деньги на благотворительность, поверить довольно сложно. Но такая модель, своеобразное украинское know-how, была придумана предпринимателем Ириной Барах. О том, как эффективно помочь тем, кому это действительно необходимо, она рассказала в интервью изданию Новое время, пишет УНН.

Детали

Центр для родителей и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, работающий в Херсонской области, был создан четыре года назад благотворительным фондом “Мій дім” и сельскохозяйственным предприятием “Рідна земля”.

Недавно в области открылся уже восьмой филиал Центра. Он был открыт не только благодаря деньгам от благотворителей, но и средствам, которые они заработали сами.

Это, можно сказать, украинское know-how. Только со временем один из авторов и подвижников идеи, предприниматель Ирина Барах узнала, что в американской Силиконовой долине делают что-то подобное.

Так, создается модель союза бизнеса и благотворительности, где каждый делает, что умеет. Бизнес создает за собственные средства и поддерживает своими ресурсами “на старте” производственную структуру, которую в последствии передает в собственность и управление общественной организации единомышленников, которая и определяет направления использования прибыли. Благотворительный фонд при этом занимается практической работой, привлекая при этом других спонсоров, волонтеров, территориальные общины и государство, расширяя таким образом количество участников.

“Мне нет необходимости что-то доказывать, но я умею создавать прозрачные бизнесы, которые приносят доходы. Кто меня знает — может это подтвердить. Кроме того, давно знаю и Юрия Андреевича Маринчака (сегодня он возглавляет не только БФ "Мій дім“, но и Альянс "Україна без сиріт“), и Александра Васильевича Горденко из Благотворительного фонда "Мій дім“, и помогаю их проектам. Я вижу, как они вкладывают свою душу, время и собственные средства в программы помощи сиротам и неблагополучным семьям.

Исходя из желания создать систему помощи нуждающимся, которая могла бы самостоятельно финансировать большую часть своей деятельности, не полагаясь лишь на внешние источники дохода, мы в союзе с общественной организацией инвалидов и основали сельскохозяйственное предприятие "Рідна земля“. Я внесла оборотные средства, предоставила сельхозтехнику и помощь в администрировании предприятия, а общественная организация получила право на постоянное пользование 1700 га сельскохозяйственных земель”, — рассказала Ирина Барах.

Сегодня “Рідна земля” выращивает разнообразные сельхозкультуры — сою, кукурузу, подсолнечник, пшеницу, ячмень, рапс, — и зарабатывает стабильную прибыль, до 10 млн грн в год. Часть прибыли направляется на укрепление активов самого предприятия, а большая часть — на поддержку и развитие социальных проектов в сельской местности. Так, предприятие направляет заработанные деньги на открытие в районах Херсонской области Центров поддержки семей и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства; поддержку семей, где родители потеряли работу и могут быть лишены родительских прав.

“Я за то, чтобы ребенок все-таки рос в семье, пусть и неполной — с одним родителем. Ведь ответственный родитель — это лучше, чем любой интернат”, — считает предприниматель.

Часть прибыли предприятия также обеспечивает поддержку детей, которые закончили интернат (они живут в квартирах, предоставленных БФ “Мій дім”), и их обучение.

“Еще наше предприятие материально поддерживает семьи с приемными детьми; и помогает наставникам, которые опекают детей из интернатов. В целом, у нас много программ, но все они служат той же цели — предупредить и не допустить сиротства при живых родителях, и помочь семьям устоять и сохраниться экономически, и, самое главное, укрепить мораль и духовность как детей, так и взрослых”, — резюмировала Ирина Барах.

По ее словам, все больше представителей бизнеса проявляют интерес к благотворительности.

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