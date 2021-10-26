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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Українське дербі: Ястремська і Козлова перемогли на старті змагань в Італії

Київ • УНН

 • 18218 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українські тенісистка Даяна Ястремська та Катерина Козлова виграли свої поєдинки основної сітки турніру, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Українське дербі: Ястремська і Козлова перемогли на старті змагань в Італії

Деталі

Катерина Козлова завдала поразки господарці змагань Лучії Брондзетті – 6:1, 6:3. Матч тривав майже півтори години. Козлова записала в свій актив 5 брейків, а на подачі програла один гейм.

Ястремська, посіяна під 10-м номером, витратила 64 хвилини аби обіграти росіянку Вікторію Дьяченко – 6:3, 6:1. Українка виграла чотири гейми на подачі суперниці, Дьяченко за гру не запрацювала жодного брейкпойнта.

Доповнення

Надалі Катерина Козлова зіграє з Даяною Ястремською. Для українок це буде перший очний поєдинок.

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