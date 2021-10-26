Українське дербі: Ястремська і Козлова перемогли на старті змагань в Італії

Деталі

Катерина Козлова завдала поразки господарці змагань Лучії Брондзетті – 6:1, 6:3. Матч тривав майже півтори години. Козлова записала в свій актив 5 брейків, а на подачі програла один гейм.

Ястремська, посіяна під 10-м номером, витратила 64 хвилини аби обіграти росіянку Вікторію Дьяченко – 6:3, 6:1. Українка виграла чотири гейми на подачі суперниці, Дьяченко за гру не запрацювала жодного брейкпойнта.

Доповнення

Надалі Катерина Козлова зіграє з Даяною Ястремською. Для українок це буде перший очний поєдинок.