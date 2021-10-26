Украинское дерби: Ястремская и Козлова победили на старте соревнований в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская и Екатерина Козлова выиграли свои поединки основной сетки турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Екатерина Козлова нанесла поражение хозяйке соревнований Лучии Брондзетти - 6: 1, 6: 3. Матч продолжался почти полтора часа. Козлова записала в свой актив 5 брейков, а на подаче проиграла один гейм.
Ястремская, посеянная под 10-м номером, потратила 64 минуты чтобы обыграть россиянку Викторию Дьяченко - 6: 3, 6: 1. Украинка выиграла четыре гейма на подаче соперницы, Дьяченко за игру не заработала ни одного брейкпойнта.
Дополнение
В дальнейшем Екатерина Козлова сыграет с Дайаной Ястремскому. Для украинок это будет первый очный поединок.