Українська збірна з кульової стрільби виборола 14 медалей на чемпіонаті світу в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністерство молоді та спорту повідомило, що Національна паралімпійська збірна України з кульової стрільби виборола на змаганнях в Об'єднаних Арабських еміратах 14 медалей, пише УНН.
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Українські спортсмени вибороли такі нагороди:
- 3 золоті медалі;
- 6 срібних медалей;
- 5 бронзових медалей.
Також на світовій першості у Аль-Айні (ОАЕ) українські спортсмени здобули 4 ліцензії на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.
Зі світовим рекордом — 622.7 бали закінчила змагання відбіркового раунду наша команда R10 у складі: Ірина Щетнік та Андрій Дорошенко. У фіналі вони здобули золоту нагороду.
Нагадаємо
14 листопада збірна України з баскетболу провела матч у рамках відбору на ЧС-2023. У результаті наша збірна перемогла Ісландію