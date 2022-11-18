Українська збірна з кульової стрільби виборола 14 медалей на чемпіонаті світу в ОАЕ

Деталі

Українські спортсмени вибороли такі нагороди:

- 3 золоті медалі;

- 6 срібних медалей;

- 5 бронзових медалей.

Також на світовій першості у Аль-Айні (ОАЕ) українські спортсмени здобули 4 ліцензії на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.

Зі світовим рекордом — 622.7 бали закінчила змагання відбіркового раунду наша команда R10 у складі: Ірина Щетнік та Андрій Дорошенко. У фіналі вони здобули золоту нагороду.

Нагадаємо

14 листопада збірна України з баскетболу провела матч у рамках відбору на ЧС-2023. У результаті наша збірна перемогла Ісландію