Украинская сборная по шаровой стрельбе завоевала 14 медалей на чемпионате мира в ОАЭ

Детали

Украинские спортсмены завоевали следующие награды:

– 3 золотые медали;

– 6 серебряных медалей;

– 5 бронзовых медалей.

Также на мировом первенстве в Аль-Айне (ОАЭ) украинские спортсмены получили 4 лицензии на Параолимпийские игры-2024 в Париже.

С мировым рекордом — 622.7 балла закончила соревнование отборочного раунда наша команда R10 в составе: Ирина Щетник и Андрей Дорошенко. В финале они завоевали золотую награду.

Напомним

14 ноября сборная Украины по баскетболу провела матч в рамках отбора на ЧМ-2023. В результате наша сборная победила Исландию