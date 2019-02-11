Українська збірна з боксу завоювала низку медалей на турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За результатами фінальних поєдинків “Меморіал Істван Боскай 2019”, який в ці дні проходив в місті Дебрецен (Угорщина), шестеро представників Національної збірної України здобули шість нагород. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН.
В активі “синьо-жовтої” дружини одна “золота”, три “срібні” та дві бронзові медалі.
Переможцями та призерами змагань у складі Національної збірної України стали:
“Золото” — Сергій Горсков у ваговій категорії 91 кг.
“Срібло” — Ігор Сопінський (52 кг), Олександр Меленюк (64 кг), Андрій Городецький (+91 кг).
“Бронза” — Андрій Тишковець (52 кг), Данило Жасан (81 кг).
Нагадаємо, що наставник збірної України покинув свою посаду.