Украинская сборная по боксу завоевала ряд медалей на турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. По результатам финальных поединков “Мемориал Истван Боскай 2019”, который в эти дни проходил в городе Дебрецен (Венгрия), шесть представителей Национальной сборной Украины получили шесть наград. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
В активе “сине-желтой” дружины одна “золотая”, три “серебряные” и две бронзовые медали.
Победителями и призерами соревнований в составе Национальной сборной Украины стали:
“Золото” — Сергей Горскова в весовой категории 91 кг.
“Серебро” — Игорь Сопинський (52 кг), Александр Меленюк (64 кг), Андрей Городецкий (+91 кг).
“Бронза” — Андрей Тишковец (52 кг), Даниил Жасан (81 кг).
Напомним, что наставник сборной Украины покинул свой пост.