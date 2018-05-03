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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українська збірна вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу ЧС з настільного тенісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Жіноча збірна України створила справжню сенсацію на чемпіонаті світу з настільного тенісу, обігравши в поєдинку за вихід до чвертьфіналу одну з кращих збірних світу - команду Сінгапуру. Про це інформує Федерація настільного тенісу України, передає УНН.

Українська збірна вперше в історії пробилася до 1/4 фіналу ЧС з настільного тенісу

У першій зустрічі лідер команди-суперниці Фень Тяньвей досить легко обіграла Тетяну Біленко. Однак потім Анна Гапонова зрівняла рахунок, завдавши поразки Ю Менью, що стоїть в рейтингу набагато вище. Друге очко українській збірній принесла Маргарита Песоцька, яка обіграла в чотирьох партіях Лін Йе. Гапонова не змогла нічого протиставити Фень Тяньвей, і рахунок в протистоянні зрівнявся - 2:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жіноча збірна України пробилася до плей-оф ЧС з настільного тенісу

Доля поєдинку Україна - Сінгапур вирішувалася в протистоянні Тетяни Біленко та Ю Менью. Харків'янка, яка останнім часом мала проблеми зі здоров'ям, чітко граючи в обороні в потрібний час колола суперницю різкими атакуючими ударами. Вигравши дві партії у грізної суперниці, Біленко зуміла відірватися в рахунку і в третій. З рахунку 4:10 Ю Менью скоротила до 8:10, але в останньому розіграші після тривалої оборони Біленко зважилася на атаку і здобула таке жадане 11-е очко.

Відзначимо, що супротивником "жовто-блакитних" за перепустку до 1/2 фіналу стане Японія. В інших пара Румунія протистоятиме Гонконгу, Північна Корея зіграє з Південною Кореєю. Окрім того першим півфіналістом став Китай.

Додамо, що попереднім кращим досягненням жіночої збірної на ЧС став попередній континентальний розіграш на якому наші тенісистки посіли 9-ту сходинку.

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