Украинская сборная впервые в истории пробилась в 1/4 финала ЧМ по настольному теннису

В первой встрече лидер команды-соперницы Фень Тяньвей достаточно легко обыграла Татьяну Биленко. Однако затем Анна Гапонова сравняла счет, нанеся поражение Ю Менью, что стоит в рейтинге гораздо выше. Второе очко украинской сборной принесла Маргарита Песоцкая, которая обыграла в четырех партиях Лин Йе. Гапонова не смогла ничего противопоставить Фень Тяньвей, и счет в противостоянии сравнялся - 2:2.

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Судьба поединка Украина - Сингапур решалась в противостоянии Татьяны Биленко и Ю Менью. Харьковчанка, у которой в последнее время были проблемы со здоровьем, четко играя в обороне в нужное время колола соперницу резкими атакующими ударами. Выиграв две партии у грозной соперницы, Биленко сумела оторваться в счете и в третий. Со счета 4:10 Ю Менью сократила до 8:10, но в последнем розыгрыше после длительной обороны Биленко решилась на атаку и получила столь желанное одиннадцатое очко.

Отметим, что противником "желто-синих" за путевку в 1/2 финала станет Япония. В других парах Румыния будет противостоять Гонконгу, Северная Корея сыграет с Южной Кореей. Кроме того первым полуфиналистом стал Китай.

Добавим, что предыдущим лучшим достижением женской сборной на ЧМ стал предыдущий континентальный розыгрыш на котором наши теннисистки заняли 9-ю строчку.