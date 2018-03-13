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Українська збірна не поїде на етап Кубка світу з біатлону до Тюмені

Українська збірна не поїде на етап Кубка світу з біатлону до Тюмені

Київ • УНН

 • 11378 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Збірна України з біатлону не братиме участь у фінальному етапі Кубка світу, який відбудеться в російській Тюмені. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Ігор Жданов у Facebook, передає УНН.

За словами І.Жданова, таке рішення було ухвалено за результатами сьогоднішньої зустрічі із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

"Держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення. Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил", - написав міністр.

Таким чином, як повідомив він, було вирішено, що Україна не поїде на Кубок світу в Росію.

"Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев'ятому етапі Кубку світу у Тюмені", - написав І.Жданов.

Зазначимо, раніше федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

Українські Національні Новини

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