Українська збірна не поїде на етап Кубка світу з біатлону до Тюмені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Збірна України з біатлону не братиме участь у фінальному етапі Кубка світу, який відбудеться в російській Тюмені. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Ігор Жданов у Facebook, передає УНН.
За словами І.Жданова, таке рішення було ухвалено за результатами сьогоднішньої зустрічі із президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.
"Держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення. Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил", - написав міністр.
Таким чином, як повідомив він, було вирішено, що Україна не поїде на Кубок світу в Росію.
"Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев'ятому етапі Кубку світу у Тюмені", - написав І.Жданов.
Зазначимо, раніше федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.