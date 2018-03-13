Украинская сборная не поедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в финальном этапе Кубка мира, который состоится в российской Тюмени. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook, передает УНН.
По словам И.Жданова, такое решение было принято по результатам сегодняшней встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.
"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но во всех правилах есть исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", - написал министр.
Таким образом, как сообщил он, было решено, что Украина не поедет на Кубок мира в Россию.
"Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал И.Жданов.
Отметим, ранее федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.