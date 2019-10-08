Українська тенісистка завдала поразки росіянці на турнірі в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На змаганнях категорії WTA International в Лінці (Австрія) “Upper Austria Ladies Linz” стартувала уродженка Миколаєва Катерина Козлова, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
У протистоянні із 66 ракеткою світу з Росії Анною Блінковою, наша землячка використала три сети і майже три години гри, щоб здобути перемогу - 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).
Обидві тенісистки припустилися по 7 подвійних помилок. Українка мала 23 брейкпойнти, але використала 9 із них.
Зауважимо, що у другому колі престижного турніру Козлова зустрінеться із кращою з поєдинку Штефані Фьогеле (132 у світі) — Марія Саккарі (6 сіяна, 30 у світі).