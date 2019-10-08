Украинская теннисистка нанесла поражение россиянке на турнире в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На соревнованиях категории WTA International в Линце (Австрия) "Upper Austria Ladies Linz" стартовала уроженка Николаева Екатерина Козлова, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
В противостоянии с 66 ракеткой мира из России Анной Блинков, наша землячка использовала три сета и почти 3 часа игры, чтобы заполучить победу — 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).
Обе теннисистки допустили по 7 двойных ошибок. Украинка имела 23 брейкпоинтов, но использовала 9 из них.
Заметим, что во втором круге престижного турнира Козлова встретится с лучшей из поединка Штефани Фьогеле (132 в мире) — Мария Саккаре (6 сеяная, 30 в мире).