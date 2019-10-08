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Украинская теннисистка нанесла поражение россиянке на турнире в Австрии

Киев • УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На соревнованиях категории WTA International в Линце (Австрия) "Upper Austria Ladies Linz" стартовала уроженка Николаева Екатерина Козлова, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Украинская теннисистка нанесла поражение россиянке на турнире в Австрии

В противостоянии с 66 ракеткой мира из России Анной Блинков, наша землячка использовала три сета и почти 3 часа игры, чтобы заполучить победу — 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5).

Обе теннисистки допустили по 7 двойных ошибок. Украинка имела 23 брейкпоинтов, но использовала 9 из них.

Заметим, что во втором круге престижного турнира Козлова встретится с лучшей из поединка Штефани Фьогеле (132 в мире) — Мария Саккаре (6 сеяная, 30 в мире).

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