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Українська тенісистка виграла два титули на турнірі в Антальї

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол. в Антальї (Туреччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У фіналі одиночного розряду 18-річна харків'янка, посіяна під 4 номером, за 2 години 27 хвилин переграла другу ракетку турніру болгарську тенісистку Дію Євтімову – 3:6, 7:5, 6:0.

Натомість у вирішальному поєдинку парного розряду українсько-білоруський дует Чернишова/Пироженко, посіяний під 2 номером, обіграв лідерів посіву - болгарсько-угорську пару Євтімова/Яні – 6:4, 6:1.

Варто відзначити, що це вже третій одиночний титул ITF для Чернишової в професійній кар'єрі і нинішньому сезоні.

Додамо також, в списку виграних змагань харків'янки у парному розряді значаться чотири титули ITF в кар'єрі.

 

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