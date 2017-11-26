Українська тенісистка виграла два титули на турнірі в Антальї

У фіналі одиночного розряду 18-річна харків'янка, посіяна під 4 номером, за 2 години 27 хвилин переграла другу ракетку турніру болгарську тенісистку Дію Євтімову – 3:6, 7:5, 6:0.

Натомість у вирішальному поєдинку парного розряду українсько-білоруський дует Чернишова/Пироженко, посіяний під 2 номером, обіграв лідерів посіву - болгарсько-угорську пару Євтімова/Яні – 6:4, 6:1.

Варто відзначити, що це вже третій одиночний титул ITF для Чернишової в професійній кар'єрі і нинішньому сезоні.

Додамо також, в списку виграних змагань харків'янки у парному розряді значаться чотири титули ITF в кар'єрі.