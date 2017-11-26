Украинская теннисистка выиграла два титула на турнире в Анталье

В финале одиночного разряда 18-летняя харьковчанка, посеянная под 4 номером, за 2:00 27 минут переиграла вторую ракетку турнира болгарскую теннисистку Действие Евтимов - 3:6, 7:5, 6:0.

Зато в решающем поединке парного разряда белорусско-украинскую дуэт Чернышова/Пироженко, посеянный под 2 номером, обыграл лидеров посева - Болгарии и венгерскую пару Евтимов/Яне - 6:4, 6:1.

Стоит отметить, что это уже третий одиночный титул ITF для Чернышевой в профессиональной карьере и нынешнем сезоне.

Добавим также, в списке выигранных соревнований харьковчанки в парном разряде значатся четыре титула ITF в карьере.