Українська тенісистка Чернишова перемогла на другому поспіль турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол. в Антальї (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі 18-річна харків'янка, на турнірі під 6 номером, за 1 годину 42 хвилини обіграла представницю Росії Аміну Ашнба (4 сіяна) – 6:4, 6:4.
Зауважимо, що це четвертий одиночний титул ITF у професійній кар'єрі і нинішньому сезоні для Чернишової.
Нагадаємо, що Чернишова в двох розрядах виграла аналогічний турнір в Антальї тиждень тому.