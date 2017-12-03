Українська тенісистка Чернишова перемогла на другому поспіль турнірі в Туреччині

У фіналі 18-річна харків'янка, на турнірі під 6 номером, за 1 годину 42 хвилини обіграла представницю Росії Аміну Ашнба (4 сіяна) – 6:4, 6:4.

Зауважимо, що це четвертий одиночний титул ITF у професійній кар'єрі і нинішньому сезоні для Чернишової.

Нагадаємо, що Чернишова в двох розрядах виграла аналогічний турнір в Антальї тиждень тому.