Украинская теннисистка Чернышева победила на втором подряд турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тыс. долл. в Анталье (Турция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале 18-летняя харьковчанка, на турнире под 6 номером, за 1:00 42 минуты обыграла представительницу России Амину Ашнба (4 сеяная) - 6: 4, 6: 4.
Заметим, что это четвертый одиночный титул ITF в профессиональной карьере и нынешнем сезоне для Чернышевой.
Напомним, что Чернышева в двух разрядах выиграла аналогичный турнир в Анталье неделю назад.