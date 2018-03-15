Українська та білоруська залізниці поглиблять співпрацю у сфері перевезень пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. "Укрзалізниця" та Білоруська залізниця підписали угоду, яка активізує співробітництво у сфері пасажирських і вантажних перевезень, передає УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.
“Укрзалізниця” та Білоруська залізниця визначили основні вектори співробітництва в міжнародному пасажирському та вантажному сполученні, утриманні прикордонної залізничної інфраструктури та інших актуальних питаннях. Відповідну угоду підписали сьогодні в Мінську в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов і начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов“, — йдеться у повідомленні.
За словами Кравцова, “Укрзалізниця” та Білоруська залізниця зацікавлені в продовженні роботи з розвитку міжнародного пасажирського сполучення.
“Пасажирське сполучення між Білоруссю та Україною постійно збільшується, у середньому щомісяця подорожують близько 20 тисяч пасажирів. Але наші плани стосуються не лише сполучення між Білоруссю і Україною. Ми сподіваємось на те, що спільно з Литовськими та Латвійськими залізницями продовжиться опрацювання питання запуску нового поїзда сполученням Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига”, — повідомив очільник компанії.
Під час зустрічі керівники залізниць розглянули можливість подовжити маршрут поїзда № 94/93 Мінськ — Одеса до станції Білгород-Дністровський на літній період, організацію курсування безпересадкового вагона Мінськ — Трускавець.
Сторони обговорили також спільні інтермодальні проекти — “Вікінг” та “ZUBR”, які з’єднують інфраструктуру морських контейнерних ліній Балтійського регіону з інфраструктурою Чорного моря.
Нагадаємо, з 5 березня українці зможуть купувати квитки онлайн на два міжнародні потяги, що прямують з Одеси та Ковеля до Перемишля та Хелма (Польща).