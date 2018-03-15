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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41607 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46428 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украинская и белорусская железные дороги углубят сотрудничество в сфере перевозок пассажиров

Украинская и белорусская железные дороги углубят сотрудничество в сфере перевозок пассажиров

Киев  •  УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. “Укрзализныця” и Белорусская железная дорога подписали соглашение, которое активизирует сотрудничество в сфере пассажирских и грузовых перевозок, передает УНН со ссылкой на “Укрзализныцю”.

“Укрзализныця” и Белорусская железная дорога определили основные векторы сотрудничества в международном пассажирском и грузовом сообщении, содержании пограничной железнодорожной инфраструктуры и других актуальных вопросах. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Минске и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов“, - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, “Укрзализныця” и Белорусская железная дорога заинтересованы в продолжении работы по развитию международного пассажирского сообщения.

“Пассажирское сообщение между Беларусью и Украиной постоянно увеличивается, в среднем ежемесячно путешествуют около 20 тысяч пассажиров. Но наши планы касаются не только сообщения между Беларусью и Украиной. Мы надеемся на то, что совместно с литовскими и латвийскими железными дорогами продолжится проработка вопроса запуска нового поезда сообщением Киев — Минск — Вильнюс — Рига”, - сообщил глава компании.

Во время встречи руководители железных дорог рассмотрели возможность продлить маршрут поезда № 94/93 Минск — Одесса до станции Белгород-Днестровский на летний период, организацию курсирования беспересадочного вагона Минск — Трускавец.

Стороны обсудили также совместные интермодальные проекты — “Викинг” и “ZUBR”, которые соединяют инфраструктуру морских контейнерных линий Балтийского региона с инфраструктурой Черного моря.

Напомним, с 5 марта украинцы смогут покупать билеты онлайн на два международных поезда, следующих из Одессы и Ковеля до Перемышля и Хелма (Польша).

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