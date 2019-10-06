Українська стрибунка у довжину кваліфікувалася до фіналу ЧС з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Марина Бех-Романчук з результатом 6,74 м кваліфікувалася до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у довжину, який триває у Досі (Катар) повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
У першій спробі Бех-Романчук приземлилася на позначці 6,69 м, у другій — на 6,74. Розуміючи, що цього результату вистачить для подолання кваліфікації, Марина вирішила припинити змагання на цій стадії і готуватися до фіналу.
“Я знайома з цим стадіоном, доріжкою і сектором, адже виступала тут на етапі „Діамантової ліги“ у травні. Тому звикати до них мені не довелося. Кваліфікація позаду. Попереду фінальні змагання. Будемо готуватися, щоб показати у них якомога кращий результат”, — зазначила Бех-Романчук.
Додамо, що у медальному заліку за день до становлення планетарної першості, українська збірна з одним “сріблом” знаходиться у третьому десятку.
Як повідомлялося, срібну нагороду у стрибках у висоту виборола Ярослава Магучіх.