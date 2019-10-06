Украинская прыгунья в длину квалифицировалась в финал ЧМ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Марина Бех-Романчук с результатом 6,74 м квалифицировалась в финал чемпионата мира по прыжкам в длину, который проходит в Дохе (Катар) сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
В первой попытке Бех-Романчук приземлилась на отметке 6,69 м, во второй — на 6,74. Понимая, что этого результата хватит для преодоления квалификации, Марина решила прекратить соревнования на этой стадии и готовиться к финалу.
“Я знакома с этим стадионом, дорожкой и сектором, ведь выступала здесь на этапе „Бриллиантовой лиги“ в мае. Поэтому привыкать к ним мне не пришлось. Квалификация позади. Впереди финальные соревнования. Будем готовиться, чтобы показать в них как можно лучший результат”, — отметила Бех-Романчук.
Добавим, что в медальном зачете за день до становления планетарного первенства, украинская сборная с одним “серебром” находится в третьем десятке.
Как сообщалось, серебряную награду в прыжках в высоту завоевала Ярослава Магучих.