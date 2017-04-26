Українська сторона пояснила у Мінську причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську пояснила причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО, серед яких рейдерське захоплення української приватної та державної власності та відсутність бажання у представників ОРЛО здійснювати платежі за спожиту електроенергію. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
“З огляду на цілий комплекс негативних факторів, таких як рейдерське захоплення української приватної та державної власності, відсутність бажання у представників ОРЛО здійснювати платежі за спожиту електроенергію, українська сторона була змушена припинити її поставки в ОРЛО”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.