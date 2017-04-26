Украинская сторона объяснила в Минске причины прекращения поставки электроэнергии в ОРЛО

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске объяснила причины прекращения поставки электроэнергии в Орлоя, среди которых рейдерский захват украинской частной и государственной собственности и отсутствие желания у представителей Орлоя осуществлять платежи за потребленную электроэнергию. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.