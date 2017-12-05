Українська сторона наполягає на звільненні незаконно утримуваних бойовиками підлітків

“Українська сторона робить все для виконання своїх зобов’язань щодо звільнення утримуваних осіб, яке має відбутися до свят. Окремо ми порушили питання звiльнення пiдлiткiв, яких було незаконно заґратовано у вереснi 2016 року в Донецьку”, — повідомила вона.

Як уточнила Оліфер, представники ОРДО обiцяли вiдпустити підлітків ще до кiнця минулого року.

Нагадаємо, 29 листопада на засіданні у Мінську контактна група підтвердила готовність провести обмін утримуваними особами до новорічних свят. Також було обговорено безпекове питання.