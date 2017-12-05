Украинская сторона настаивает на освобождении незаконно удерживаемых боевиками подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинская сторона в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе во время переговоров по обмену пленными отдельно поставила вопрос освобождения подростков, которые были незаконно арестованы в сентябре 2016 года. Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в трехстороннем контактной группе Леонида Кучмы, передает УНН.
"Украинская сторона делает все для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которые должны состояться до праздников. Отдельно мы подняли вопрос освобождения подростков, которые были незаконно заключенны в сентябре 2016 года в Донецке", - сообщила она.
Как уточнила Олифер, представители ОРДО обещали отпустить подростков еще до конца прошлого года.
Напомним, 29 ноября на заседании в Минске контактная группа подтвердила готовность провести обмен удерживаемыми лицами к новогодним праздникам. Также был обсужден вопрос безопасности.