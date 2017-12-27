Українська сторона і "ДНР" розпочали обмін утримуваними в окупованій Горлівці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українська сторона і "ДНР" почали обмін утримуваними особами в окупованому місті Горлівка Донецької області, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Як зазначається, обмін буде проходити в ОРДО, адже на цьому наполягла "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.
"Омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова наполягла на проведенні другого етапу обміну на підконтрольній нам території. Разом з групою з обміну у напрямку до КПВВ "Майорське" йдуть автобуси з усіма утримуваними, які перебували на території України", - сказав представник "ДНР" в СЦКК.
Нагадаємо, обмін утримуваними між українською стороною і "ЛНР" завершився.