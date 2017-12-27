Украинская сторона и "ДНР" начали обмен удерживаемыми в оккупированной Горловке - СМИ

Как отмечается, обмен будет проходить в ОРДО, ведь на этом настояла "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова настояла на проведении второго этапа обмена на подконтрольной нам территории. Вместе с группой по обмену по направлению к КПВВ "Майорское" идут автобусы со всеми удерживаемыми, которые находились на территории Украины", - сказал представитель "ДНР" в СЦКК.

Напомним, обмен удерживаемыми между украинской стороной и "ЛНР" завершился.