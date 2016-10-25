Українська спортсменка завоювала "срібло" на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рівненська спортсменка Марія Тимощук на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17-ти років завоювала срібну нагороду у ваговій категорії до 58 кг, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Рівненська спортсменка Марія Тимощук на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17-ти років у Пенанзі (Малайзія), завоювала "срібло" у ваговій категорії до 58 кг, показавши суму 182 кг (82 кг у ривку, "мале золото" і 100 кг - у поштовху)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Ю.Паратова завоювала срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.