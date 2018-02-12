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Українська представниця санного спорту прокоментувала перші два заїзди на ОІ-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українська представниця санного спорту Олена Шхумова прокоментувала свій старт у столиці XXIII зимових Олімпійських ігор, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

У столиці XXIII зимових Олімпійських ігор стартували змагання в одномісних санях серед жінок. Україну у цьому виді програми представляють дві українки Олена Шхумова та Олена Стецків. Після двох заїздів, наші спортсменки показали такі результати: Олена Шхумова — 19 місце, Олена Стецків — 29 місце.

Сьогоднішній свій старт прокоментувала О.Шхумова: “Про те, що 9 віраж дуже складно пройти я знала ще з тренувань, він не дуже у мене виходив. Сьогодні їхалось нормально, були помилки, але вони не дуже серйозні”.

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Вона зазначаила, що досвід Олімпіади-2014 допоміг перед сьогоднішнім стартом.

“Так, трішки допоміг. Я налаштовувалась і нікого не помічала. Взагалі сьогоднішнім днем я задоволена, вже завтра буду намагатись уникнути маленьких помилок, які припустилась сьогодні. Зроблю все, щоб довести, що я найкраща”, — додала Шхумова.

У НОК України зазначили, що вже завтра на дівчат чекає третя спроба, яка і вирішить долю потрапляння до топ-20 й продовження боротьби у четвертому з’їзді, де розігруватиметься медалі Ігор.

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