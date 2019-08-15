Українська переможниця юніорського Вімблдону повернеться до виступів через рік паузи

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишня 29-та ракетка світу в одиночному розряді WTA українка Катерина Бондаренко після чергової перерви повернеться до професійних виступів, повідомляє УНН з посиланням на WTA Entry List UPDATES.

Уродженка Кривого Рогу використає "заморожений рейтинг" – 85 в WTA, який оформила через другий відхід в декрет.

Примітно, що 33-річна Бондаренко вигравала одиночний титул саме в Ташкенті (у 2017 році).
Зауважимо, що досвідчена тенісистка в останній раз виходила на корт в серпні минулого року - в першому раунді "US Open" уродженка Кривого Рогу в двох сетах поступилася білорусці Вірі Лапко (3:6, 3:6).

Також відзначимо, за свою кар'єру Катерина встигла виграти юніорський Вімблдон у 2004-му році, та вигравала Відкритий чемпіонат Австралії у парному розряді (2008).

Нагадаємо, що перша декретна пауза Катерини Бондаренко відбулася в період з 2012 по 2014 роки.

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