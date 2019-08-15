Украинская победительница юниорского Уимблдона вернется к выступлениям через год паузы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывшая 29-я ракетка мира в одиночном разряде WTA украинка Екатерина Бондаренко после очередного перерыва вернется к профессиональным выступлений, сообщает УНН со ссылкой на WTA Entry List UPDATES.
Уроженка Кривого Рога использует "замороженный рейтинг" - 85 в WTA, который оформила через второй уход в декрет.
Примечательно, что 33-летняя Бондаренко выиграла одиночный титул именно в Ташкенте (в 2017 году).
Заметим, что опытная теннисистка в последний раз выходила на корт в августе прошлого года - в первом раунде "US Open" уроженка Кривого Рога в двух сетах уступила белоруске Вере Лапко (3:6, 3:6).
Также отметим, за свою карьеру Екатерина успела выиграть юниорский Уимблдон в 2004 году, и выигрывала Открытый чемпионат Австралии в парном разряде (2008).
Напомним, что первая декретный пауза Екатерины Бондаренко состоялась в период с 2012 по 2014 годы.