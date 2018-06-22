Українська паралімпійська збірна тріумфувала на міжнародному волейбольному турнірі

За підсумками турніру чоловіча команда України посіла перше місце, жіноча команда України зайняла четверте командне місце.

Переможцями чоловічого турніру стали: Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Максим Петренчук, Дмитро Мельник, Олександр Драпак, Олексій Харламов, Сергій Шевченко, Андрій Прищепа та Марк Приймаков.

Відзначимо, що загалом в змаганнях взяли участь 8 команд з 6 країн.

Зауважимо, що турнір був останньою можливістю спробувати свої сили на міжнародній арені перед чемпіонатом світу, який проходитиме у Нідерландах у липні 2018 року.