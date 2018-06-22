Украинская паралимпийская сборная победила на международном волейбольном турнире

По итогам турнира мужская команда Украины заняла первое место, женская команда Украины заняла четвертое командное место.

Победителями мужского турнира стали: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Максим Петренчук, Дмитрий Мельник, Александр Драпак, Алексей Харламов, Сергей Шевченко, Андрей Прищепа и Марк Приймаков.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из 6 стран.

Заметим, что турнир был последней возможностью попробовать свои силы на международной арене перед чемпионатом мира, который пройдет в Нидерландах в июле 2018 года.