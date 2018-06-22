Украинская паралимпийская сборная победила на международном волейбольном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Город Ассен (Нидерланды) принял международный турнир по паралимпийского волейболу среди мужских и женских команд, сообщает УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
По итогам турнира мужская команда Украины заняла первое место, женская команда Украины заняла четвертое командное место.
Победителями мужского турнира стали: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Максим Петренчук, Дмитрий Мельник, Александр Драпак, Алексей Харламов, Сергей Шевченко, Андрей Прищепа и Марк Приймаков.
Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 8 команд из 6 стран.
Заметим, что турнир был последней возможностью попробовать свои силы на международной арене перед чемпионатом мира, который пройдет в Нидерландах в июле 2018 года.