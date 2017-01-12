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Українська молодь вперше приєднається до японської програми “Корабель молодих лідерів світу”

Українська молодь вперше приєднається до японської програми “Корабель молодих лідерів світу”

Київ • УНН

 • 7074 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Перші 12 молодих українців вперше приєднаються на борт корабля молодих лідерів, які протягом місяця перебуватимуть в Тихому океані. Про це під час брифінгу повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Сумі Шігекі, передає УНН.

“Ця програма має довгу історію і розпочалася ще в 1958 році. У той час молоді японці не мали змоги подорожувати світом, тому уряд Японії дав їм таку можливість і створив цю програму. Зараз ця програма направлена на молодих людей-лідерів з Японії та країн партнерів і вона дає змогу їм зустрітися та щось нове створити. І цього разу дуже приємно сказати, що Україна має нагоду прийняти участь в програмі і 12 молодих українців зможуть поїхати”, — розповів посол.

За його словами, однією з причин, чому запросили українців є те, що саме цього року Японія відзначає з Україною 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

“Спочатку учасники програми поїдуть до Японії і будуть там перебувати протягом 10 днів на різноманітних лекціях, після чого вони перебуватимуть впродовж місяця на кораблі в басейні Тихого океану. Загалом у програмі беруть участь 240 учасників, половина з яких японці та учасники з інших країн”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 11 січня Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення року Японії в Україні і подякував східній країні за незмінну і тверду підтримку.

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