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Украинская молодежь впервые присоединится к японской программе "Корабль молодых лидеров мира"

Украинская молодежь впервые присоединится к японской программе "Корабль молодых лидеров мира"

Киев • УНН

 • 7074 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Первые 12 молодых украинцев впервые поднимутся на борт корабля молодых лидеров, который в течение месяца будет находиться в Тихом океане. Об этом во время брифинга сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки, передает УНН.

"Эта программа имеет долгую историю и началась еще в 1958 году. В то время молодые японцы не могли путешествовать по миру, поэтому правительство Японии дало им такую ​​возможность и создало эту программу. Сейчас эта программа направлена ​​на молодых людей-лидеров из Японии и стран партнеров и она позволяет им встретиться и что-то новое создать. И на этот раз очень приятно сказать, что Украина имеет возможность принять участие в программе и 12 молодых украинцев смогут поехать", - рассказал посол.

По его словам, одной из причин, почему пригласили украинцев является то, что именно в этом году Япония отмечает с Украиной 25-ю годовщину установления дипломатических отношений.

"Сначала участники программы поедут в Японию и будут там находиться в течение 10 дней на различных лекциях, после чего они будут находиться в течение месяца на корабле в бассейне Тихого океана. Всего в программе принимают участие 240 участников, половина из которых японцы и участники из других стран", - добавил он.

Как сообщал УНН, 11 января Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине и поблагодарил восточную страну за неизменную и твердую поддержку.

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