Українська модель госпіталізована в критичному стані після ДТП у США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга фотограф Наталія Кордан були госпіталізовані з важкими травмами після аварії у Лос-Анджелесі. Про це повідомив Кирило Дубровін на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.
Чоловік звернувся за допомогою до користувачів соціальної мережі заявивши, що стан Кузьменко критичний - у неї зафіксовані черепно-мозкові травми, переломи кісток обличчя і пошкодження внутрішніх органів.
За даними місцевої поліції, в аварії постраждали шестеро людей. Винуватець ДТП, будучи п'яним, врізався в таксі, в якому їхали Кузьменко і Кордан. Машина від удару перекинулася. Після цього чоловік спробував втекти з місця події, однак його затримали очевидці і передали у руки правоохоронців, передає CBS Los Angeles.
Нагадаємо, 4 січня близько 19:10 на Гостемельській трасі, приблизно у 2 км. від Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула жінка-водій.