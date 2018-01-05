Украинская модель госпитализирована в критическом состоянии после ДТП в США

Мужчина обратился за помощью к пользователям сети, заявив, что состояние Кузьменко критическое - у нее зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждения внутренних органов.

По данным местной полиции, в аварии пострадали шесть человек. Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами и передали в руки правоохранителей, передает CBS Los Angeles.

Напомним, 4 января около 19:10 на Гостемельський трассе, примерно в 2 км. от Киева произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель.