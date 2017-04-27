Українська компанія продавала на окуповану територію російське програмне забезпечення - СБУ

“Вчора під час одного з обшуків було підтверджено факт продажу (російського програмного забезпечення — ред.), тобто це була одна із компаній-дилерів, яка здійснює перепродаж програмних продуктів. Було підтверджено факт продажу на окуповану територію компанії, яка фактично знаходиться і юридично зареєстрована на території так званої „ЛНР“, безпосередньо в місті Луганськ”, — сказав О.Ткачук.

Він уточнив, що компанії-дилери, які розповсюджують на території України програмне забезпечення “1С”, вироблене в РФ, рішенням РНБО внесені до санаційного списку.

Нагадаємо, за повідомленням СБУ, близько 300 українських компаній використовують російське програмне забезпечення “Стахановец”.