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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская компания продавала на оккупированную территорию российское программное обеспечение - СБУ

Киев • УНН

 • 7650 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Одна из украинских компаний продавала на оккупированную территорию программное обеспечение, производимое в России. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

Украинская компания продавала на оккупированную территорию российское программное обеспечение - СБУ

"Вчера во время одного из обысков был подтвержден факт продажи (российского программного обеспечения - ред.), то есть это была одна из компаний-дилеров, которая осуществляет перепродажу программных продуктов. Был подтвержден факт продажи на оккупированную территорию компании, которая фактически находится и юридически зарегистрирована на территории так называемой "ЛНР", непосредственно в городе Луганск", - сказал А.Ткачук.

Он уточнил, что компании-дилеры, распространяющие на территории Украины программное обеспечение "1С", произведенное в РФ, решением СНБО внесены в санационный список.

Напомним, по сообщению СБУ, около 300 украинских компаний используют российское программное обеспечение "Стахановец".

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