Украинская компания продавала на оккупированную территорию российское программное обеспечение - СБУ

"Вчера во время одного из обысков был подтвержден факт продажи (российского программного обеспечения - ред.), то есть это была одна из компаний-дилеров, которая осуществляет перепродажу программных продуктов. Был подтвержден факт продажи на оккупированную территорию компании, которая фактически находится и юридически зарегистрирована на территории так называемой "ЛНР", непосредственно в городе Луганск", - сказал А.Ткачук.

Он уточнил, что компании-дилеры, распространяющие на территории Украины программное обеспечение "1С", произведенное в РФ, решением СНБО внесены в санационный список.

Напомним, по сообщению СБУ, около 300 украинских компаний используют российское программное обеспечение "Стахановец".