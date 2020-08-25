Українська компанія "Газ Ком Трейд" увійшла в топ-5 приватних газових імпортерів в Україні

"У січні-лютому 2020 року імпортери газу з Європи в Україну провели через митницю 3,74 млрд куб м газу. До цього числа відноситься нерастоможенний газ, який був поставлений в 2019 році та перебував в підземних сховищах "Укртрансгазу", а також паливо поставлено в 2020 році ", - йдеться в публікації.

При цьому, пише автор, в січні-червні через українську митницю імпортний газ провело понад 30 міжнародних трейдерів. Протягом шести місяців 2020 року імпортний газ з Європи, який пройшов через митницю, отримували приблизно 40 компаній.

"Без урахування обсягу НАК" Нафтогазу "в 523 млн куб м газу, вони купили у європейців 3,2 млрд куб м. Таким чином, приватні імпортери обігнали державну компанію за обсягами поставок газу по реверсу, в тому числі і по віртуальному (куплений європейцями у РФ газ перепродували відразу в Україні без фізичного заходу в територію ЄС) ", - зазначив Винничук.

Відповідно до публікації, на першу п'ятірку найбільших приватних імпортерів довелося 70% усього поставленого з ЄС газу.