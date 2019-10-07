Українська команда візьме участь у найбільшому військово-спортивному марафоні США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Українська команда з 11 учасників бойових дій візьме участь у 44-му Марафоні Морської піхоти США у Вашингтоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook посольства України в США.
“Українські учасники разом зі своїми іноземними побратимами будуть бігти 10 та 42 кілометри. Учасники, які мають ампутації або важкі захворювання, подолають 10 км — це перша дівчина серед учасників від України Ольга Бенда, Юрій Козловський, Олексій Бобчанець, Олександр Терещенко разом з ним бігтиме Дмитро Фесенко, як супровід”, — йдеться в повідомленні.
Дистанцію повного марафону пробіжать такі учасники: Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич.
“Для кожного з них це буде, у першу чергу, перемога над собою, адже метою військово-спортивного марафону є відновлення та реабілітація військових після поранення”, — йдеться в повідомленні.
24 жовтня о 14:30 відбудеться зустріч української команди в аеропорту Washington Dulles International Airport, а вже 27 жовтня о 07:55 українська команда візьме участь у 44-му Марафоні Морської піхоти США.
Нагадаємо, 27 липня на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное в марафоні, що проходив у місті Десіз (Франція), Україна отримала двох переможців.